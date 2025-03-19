İzmir'de üniversite öğrencilerinden gözaltılara protesto

Öğrenciler, Büyükpark'tan Küçükpark'a doğru "Hükümet istifa" sloganlarıyla yürüdü ve basın açıklaması yaptı.

"ÜLKEMİZİN ITİLDİĞİ KARANLIĞI Aydınlığa KAVUŞTURACAĞIZ"

Protesto sırasında öğrenciler, "En temel özgürlüklerimizi hedef alan bu saldırı karşısında her zaman ses çıkaracağız, asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizi saray karanlığına kaybedecek tek bir gün bile kalmamıştır. Öğrenciler olarak buradayız, bir aradayız. Hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız. Ülkemizin itildiği karanlığı mutlaka ama mutlaka aydınlığa kavuşturacağız" şeklinde açıklama yaptı.

ÖĞRENCİLERİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

İzmir'de öğrenciler, Bornova Büyükpark Meydanı’nda toplanarak Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Yürüyüş sırasında, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa", "Gezi’nin ruhu Saray’ın korkusu", "İsyan devrim özgürlük", "Gezi umuttur umut dimdik ayakta" gibi sloganlar atıldı.

"HALK İRADESİNE KARŞI BİR DARBEDİR"

TİP Gençlik Kolları'ndan Leyla Kayagil, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının halk iradesine karşı bir darbe olduğunu belirtti. Kayagil, Türkiye'deki birçok hukuksuzluğu hatırlatarak, saray rejiminin toplumsal meşruiyetini kaybettiğini ve AKP-MHP iktidarının darbe girişimiyle halk iradesinin ayaklar altına alındığını ifade etti.

"KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Kayagil, öğrenciler olarak bu karanlığa teslim olmayacaklarını belirtti ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Demokrasi, Gezi Direnişi'nin halkın meşru direniş hakkı ve basın özgürlüğü gibi değerleri savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Kayagil, "Halk iradesini ayaklar altına almaya çalışan bu girişimi hep birlikte boşa çıkaracağız" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN YÜRÜYÜŞ

Protesto eylemi sırasında öğrenciler, "Hükümet istifa" sloganları atarak, Bornova Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.