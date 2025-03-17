İzmir'de unutulmaz bir müzik gecesi: Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası Konseri

İrlanda Ulusal Operası'nın Koro Direktörlüğü ve Daimi Orkestra Şefliği görevlerinde bulunan Elanie Kelly, 2014 yılında ESB Feis Ceoil Orkestra Şefliği Yarışması'nda birincilik kazanarak Grammy'ye aday gösterilen, geniş repertuvarıyla tanınan bir müzisyen. Konserde, Kelly'nin yönetiminde Bariton Kartal Karagedik'in performansı da izleyicileri etkileyecek.

Kartal Karagedik, Akdeniz tınılı sesi, nazik sıcaklığı ve duygusal derinliği ile müzik eleştirmenleri tarafından takdir ediliyor. Joana Mallwitz, Stefano Ranzani ve Ottavio Dantone gibi ünlü şeflerle çalışan Karagedik, unutulmaz bir performans sergileyecek.

Konserde Bedrich Smetana'nın "Die Moldau", Gustav Mahler'in "Bir Gezginin Şarkıları" ve Antonin Dvorak'ın "Senfoni No. 8" eserleri seslendirilecek.

Biletler, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi, Konak Vapur İskelesi gişelerinden temin edilebilir.