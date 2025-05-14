İzmir'de unutulmaz gece!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de unutulmaz gece!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iki gün süren bahar şenliği etkinliklerini unutulmaz bir konserle taçlandırdı. Üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi.

Bahar coşkusu, kampüsün dört bir yanına yayılırken, şenlik kapsamında düzenlenen müzik festivali de gençlerden tam not aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Grup Turuncu, Deepcheck ve E-Koro'nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden Popapella, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Antrasit, Marmara Üniversitesi'nden Birden ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Şantiye adlı müzik grupları, muhteşem performanslarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

İzmir'de unutulmaz gece!

GASTRONOMİ SOKAĞI GİBİYDİ

Kampüs genelinde yer alan yiyecek-içecek stantları sayesinde öğrenciler, farklı lezzetleri tatma fırsatı da buldu. Kampüs, adeta bir mini gastronomi sokağına dönüştü. Waffle'dan Asya mutfağına, el yapımı limonatalardan vegan atıştırmalıklara kadar birçok lezzet, gençlerin büyük beğenisini kazandı.

İzmir'de unutulmaz gece!​​​​​​​

Bahar şenliğinin zirve noktası ise amfi tiyatroda gerçekleşen Adamlar konseri oldu. Alanı dolduran binlerce öğrenci ve mezun, gönüllerince dans edip şarkı söyleyerek konserin tadını çıkardı.

İzmir'de unutulmaz gece!​​​​​​​

Kampüste gerçekleşen ve iki gün boyunca eğlencenin hiç eksilmediği bahar şenliğinde öğrenciler, kulüp stantlarını gezdi; atölyeler, interaktif oyunlar ve sürpriz etkinliklerle gönüllerince zaman geçirdi.

İzmir'de unutulmaz gece!

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