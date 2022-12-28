İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA'da yer alan habere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamındaki saha çalışmaları sonucu H.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
İşlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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