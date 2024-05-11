İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

İzmir'in merkezi ve Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı ilçelerinde 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen şafak vakti operasyonunda, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler, iki pompalı tüfek ve iki tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından altı şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden 45'i tutuklanma, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı aldı.