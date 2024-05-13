İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti ve rüşvet suçları ile popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp suç gelirlerini bu yöntemlerle akladıkları öne sürülen şahısları yakalamak için çalışma yapıldı.

Polis, yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmadan sonra uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve başka organize suç örgütlerine finansman sağladıkları tespit edilen şahısları belirledi.

Sabah saatlerinde helikopter ve özel hareket polisi destekli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3'ü kamu görevlisi 24 şahıs yakalandı.

Aralarında gece kulübünün de yer aldığı çok sayıda adreste yapılan aramalarda 9 bin 880 uyarıcı hap, 5 bin 711 sentetik ecza, 67,29 gram esrar, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.