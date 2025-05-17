İzmir'de uyuşturucu operasyonu 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12-15 Mayıs tarihleri arasında Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde ortak operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 173 gram bonzai, 6 bin 617 sentetik uyuşturucu hap, 3 kilo 150 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler G.K., F.T., N.Ö. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden H.E.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.