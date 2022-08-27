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İzmir'de 7 ilçeye uyuşturucu operasyonu

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 7 ilçeye uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 63 şüpheliye adli işlem başlatıldı. 

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:35
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 63 şüpheliye işlem başlatıldı

İzmir'de 7 ilçeye uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de jandarma ekipleri, Ağustos ayı içerisinde 7 ilçede uyuşturucu operasyonları düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olaylarla ilgili 63 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

İzmir İ Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlenmesi yönünde, 8 - 26 Ağustos tarihleri arasında çalışma yürütüldü. İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilgili İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 kilo 45 gram kubar esrar maddesi, 562 gram metamfetamin maddesi, 16 sentetik hap, 3 bin 316 kök kenevir bitkisi ve 47 gram kenevir tohumu ile 38 adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

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