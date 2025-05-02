İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Dükkan görünümlü bir adreste binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağlar Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Limontepe Mahallesi’nde “dükkan” görünümlü adrese baskın yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 13 bin 776 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

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