İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi

Kaynak: ANKA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Karabağlar ilçesinde S.B.'nin, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla S.B.'yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 4 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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