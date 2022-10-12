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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de polis ekipleri tarafından elinde kırmızı poşet bulunan şüpheli kişiye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda poşetin içerisinden 560 adet yeşil reçeteyle satılan sentetik hap çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:01
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İzmir'de uyuşturucu şüphelisine operasyon

İzmir'de uyuşturucu operasyonu
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçan 1 şüpheli, 2 kilometrelik nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Polisi görünce elindeki poşeti atan şüphelinin poşetinden 560 yeşil reçeteli hap olduğu belirlenirken, şüphelinin uyuşturucu satıcısı olduğu anlaşıldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında devriye görevi esnasında Onur Mahallesi 7334 sokak üzerinde elinde kırmızı poşet bulunan bir kişiden şüphelendi. Polisin kendisine doğru geldiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan kimlik incelemesinde adının O.K. olduğu belirlendi.

Poşetin içinden haplar çıktı. Öte yandan, O.K.'nin polisi görünce attığı poşetin içerisinden 560 adet yeşil reçeteyle satılan sentetik hap çıktı. Şüphelinin kaba üst aramasında ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 570 lira para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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