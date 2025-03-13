İzmir'de vatandaşın ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de vatandaşın ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı

İzmir'de yalnız yaşayan 50 yaşındaki Cengiz Keskin, yakınlarının iftar yemeğine çağırmak istediler fakat haber alamadılar. Eve gittiklerinde ise Keskin'i hareketsiz yatarken buldular.

İzmir Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde yaşayan Torbalı ve Menderes'te demircilik işi yaptığı öğrenilen Cengiz Keskin'in yakınları kendisini akşama iftara davet etmek istedi. Keskin'i önce telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi. Adrese gelen Jandarma ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girdi. Cengiz Keskin, koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ön otopside, talihsiz adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİR

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Cengiz Keskin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı olan Keskin'in 2 çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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