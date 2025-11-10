İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesince organize edilen programa katılanlar Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan koreografi çerçevesinde "1881–193∞" yazısı oluşturuldu.

Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Atatürk'ün, millete kendi kaderini eline alma bilincini kazandıran öğretmen kimliğine sahip olduğunu söyledi.

AYDIN'DA ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

Aydın'da, Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan "09.05" ve "1938" yazılarını bedenleriyle oluşturdu.

Ardından öğrenciler sonsuzluk sembolü yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Öğrencilerin koreografisi dronla havadan görüntülendi.

Etkinlikte Atatürk'ün hayatını ve ilkelerini anlatan çeşitli sunum ve sergiler de düzenlendi.