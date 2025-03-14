İzmir'de yakalanan kırmızı bültenli firari, 3 kuzeni öldürmüş

Konak Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine durdurduğu kişinin, kimlik kontrolü sırasında tedirgin tavırları ve çelişkili beyanları üzerine detaylı inceleme yaptı. Kontrollerde, Haydar Ülger adına sahte kimlik taşıyan şüphelinin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında kırmızı bültenle aranan Kemal Armağan olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Kemal Armağan, Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izi kontrolünde, şüphelinin parmak izine ait Nasır Demir ve Kemal Armağan adına kayıtlı 2 kimlik çıktı. Kemal Armağan'ın Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Tasarlayarak öldürme" suçundan, Nasır Demir isminde ise Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten öldürme" suçundan arandığı ortaya çıktı.

İngiltere'de "Bombacılar" adlı çetenin üyesi olan Armağan'ın 2015'te Behzat Eren'i Kahramanmaraş Elbistan'da, 2020'de İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i ve son olarak 2024'te Londra'da faaliyet gösteren "Tottenham Boys" çetesi lideri İzzet Eren'i, Moldova'nın başkenti Kişinev'de öldürdüğü belirlendi. Armağan'ın 2012'de hayatını kaybeden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle 3 kuzeni öldürdüğü belirlendi.

Kemal Armağan, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.