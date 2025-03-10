İzmir'de 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında İsmail Kaan Demirbaş ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı. Bıçaklı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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