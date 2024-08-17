İzmir'de yangın büyüyor! Evler tahliye edildi, 29 kişi tedavi altında

Kaynak: AA / DHA / İHA
İzmir'de yangın büyüyor! Evler tahliye edildi, 29 kişi tedavi altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de meydana gelen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polis koordinesinde Karşıyaka ilçesinde 800, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında ise 29 kişi tedavi altında olduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

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Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi. Çalışmaların, orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla aralıksız sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmalara havadan destek verdiği, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin devam ettiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınların henüz kontrol altına alınamadığı vurgulandı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER BÖLGEDE PSİKOSOSYAL DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de meydana gelen yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, tahliye edilen vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yangınla mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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