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Yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı; 1 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:41
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İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
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İzmir’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlarını işleyen kişilere yönelik saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.

Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerden 16’sı, yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 1 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek bulunduğu da belirtildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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