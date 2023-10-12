İzmir’de yasadışı tıbbi ürün operasyonu: 25 gözaltı

İzmir’de yasadışı tıbbi ürün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda vücut geliştirme ve performans artırıcı haplar, cinsel içerikli ürünler, elektronik sigaralar ve sahte içkiler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İzmir’de yasadışı tıbbi ürün operasyonu: 25 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı tıbbi ürün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda vücut geliştirme ve performans artırıcı haplar, cinsel içerikli ürünler, elektronik sigaralar ve sahte içkiler ele geçirildi. 25 kişi ise gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER ŞAŞIRTTI

İzmir’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı tıbbi ürün kaçakçılığı yapan kişilere ait merdiven altı şeklinde tabir edilen yerlerde üretilen ve sağlıksız ortamlarda depolanıp satışı yapıldığı tespit edilen 11 merkez ve 8 dış ilçede 50 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. 15 ekip ve 50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 49 bin 586 vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, bin 832 adet performans artırıcı macun, 828 adet cinsel içerikli ürün, 115 bin 800 adet boş makaron, 10 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron, 385 kilogram kıyılmış tütün, 50 adet elektronik sigara ve likiti, 15 adet sigara dolum makinesi ve kompresör, 12 paket pipo tütünü, 20 litre taklit etiketli etil alkol, 10 litre muhtelif içki ve 3 adet içki aroması ele geçirildi.

aw051565-01.jpgOperasyonda 23 ayrı aramanın yapıldığı ve 25 şüphelinin de yakalanarak adli ve idari işlemlerinin gerçekleştiği bildirildi.

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