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Ecel namaz kılarken yakaladı 

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 06:51
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İzmir'de yaşandı. Ecel namaz kılarken yakaladı 

Ecel namaz kılarken yakaladı 
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İHA'nın haberine göre, olay Bornova, ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi. İkindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü. Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Namaz kılan Haydar Çoban’ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban’ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

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﻿Ecel namaz kılarken yakaladı 
﻿Ecel namaz kılarken yakaladı 
﻿Ecel namaz kılarken yakaladı 
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