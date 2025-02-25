İzmir’de yaşlı çiftin feci ölümü!

Kaynak: İHA
İzmir’de yaşlı çiftin feci ölümü!

İzmir'de feci kaza meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında İzmir Karşıyaka ilçesi Fazılsay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazım Sertdemir (71) kontrolündeki 35 CER 11 plakalı otomobil karşı şeride geçerek R.A (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Kazım Sertdemir'in hayatını kaybettiği, eşi Seniye Sertdemir (72) ile diğer araçtaki R.A ve H.N.E.'nin (29) yaralandığı belirlendi.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seniye Sertdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kazım Sertdemir'in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

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