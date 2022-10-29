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Yedek paraşüt hayat kurtardı

İzmir’den paraşüt eğitimi için Sakarya’nın Serdivan ilçesine gelen kadın ölümden döndü. Paraşütle dengesini kaybeden ve hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açabildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:14
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İzmir'de yedek paraşüt hayat kurtardı

Yedek paraşüt hayat kurtardı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, iniş için alternatif birçok bölgesi ve şehre yakınlığı sebebiyle Serdivan Kırantepe, yamaç paraşütünün merkezi haline geldi. 

Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan bölgede eğitimler de gerçekleştiriliyor. 

Eğitim için İzmir’den Sakarya’ya gelen Aynur Y., havada olduğu esnada paraşütün dengesini kaybetti. Hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açarak ölümün kıyısından döndü. 

Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, savrulan paraşütün hızla yere düşüşü ve yamaç paraşütçüsünün yere metreler kala yedek paraşütü açtığı anlar yer alıyor.

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