İzmir'de yeni 19 Mart operasyonu! Siyasi partililerin de bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen eylemlere katılan, arasında bazı siyasi parti üyelerinin de bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mart 2025 tarihinde başlayan protesto eylemleri kapsamında; güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırıda bulunduğu ve grupları provoke ettiği tespit edilen ve sosyal medya platformları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplama 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik 30 Nisan 2025 tarihinde yapılan operasyon sonucu 41 şüpheli yakalanmış olup firari şüpheliler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler arasında SOL Parti, EMEP ve TİP ile bazı sendika üyeleri de bulunuyor.