İzmir’de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

Kaynak: İHA
İzmir’de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, polis ekiplerince kaçak alkol satışı yapılan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yasadışı ürün ele geçirildi.

İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi ilçede kaçak alkol satışı yapılan iş yerlerini hedef aldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli yasa dışı ürünler ele geçirildi.

aw361105-02.jpg

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında 17 litre etil alkol, 9,5 litre bandrolsüz rakı, 5 litre votka, 1 litre bandrolsüz şarap, 500 mililitre viski, 7 adet rakı kiti, 17 adet bandrolsüz sigara, 12 adet bandrolsüz sarma sigara, 17 paket cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti yer aldı.

2 İŞ YERİ SAHİBİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili olarak, iki iş yeri sahibine adli işlem yapıldı. Ekipler, kaçak alkol ve yasadışı ürünlerin satışını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son Haberler
İzmir’de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu
İzmir’de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde korkutan yangın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde korkutan yangın
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Ayşe Ateş'ten MİT Başkanı Kalın'a çağrı: "Elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı talep ediyoruz"
Ayşe Ateş'ten MİT Başkanı Kalın'a çağrı: "Elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı talep ediyoruz"
İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu 2024 çalışma raporunu açıkladı
İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu 2024 çalışma raporunu açıkladı