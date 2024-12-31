İzmir’de yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi ilçede kaçak alkol satışı yapılan iş yerlerini hedef aldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli yasa dışı ürünler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında 17 litre etil alkol, 9,5 litre bandrolsüz rakı, 5 litre votka, 1 litre bandrolsüz şarap, 500 mililitre viski, 7 adet rakı kiti, 17 adet bandrolsüz sigara, 12 adet bandrolsüz sarma sigara, 17 paket cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti yer aldı.

2 İŞ YERİ SAHİBİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili olarak, iki iş yeri sahibine adli işlem yapıldı. Ekipler, kaçak alkol ve yasadışı ürünlerin satışını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.