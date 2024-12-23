İzmir'de yeni yıla sayılı günler kala hindi satışları patladı

Menemen ilçesinde hindi yetiştiriciliği yapan Aydın Kaya, bu yıl hindi satışlarının rekor kırdığını belirterek, talebin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Hindiler, yılbaşı sofralarında yerini almak için otel, restoran ve marketler tarafından satın alınırken, fiyatlar 2 bin ile 3 bin TL arasında değişiyor.

"BU YIL REKOR KIRDIK"

Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde yaşayan ve hindi yetiştiriciliği yapan 33 yaşındaki Aydın Kaya, yılbaşı için beslediği hindileri satmaya başladığını ifade etti. Kaya, “Yılbaşı olması nedeniyle şu anda hindi talebi çok fazla. Bu yıl rekor kırdık. 350-400 adet hindi sattık. Dişi hindiler 2 bin liradan, erkek hindiler ise 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında satılıyor. Bir sofraya erkek hindisinin girme maliyeti 3-4 bin TL’yi buluyor. Yeni yıl gelmeden çoğu satıldı. Şu anda elimde sadece 50 hindi kaldı” dedi.

YILBAŞI İÇİN HİNDİLERE TALEP ARTIYOR

Yılbaşı sofralarının önemli bir parçası haline gelen hindilere olan ilgi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük artış gösterdi. Kaya, yılbaşı öncesinde hindilerin fiyatlarının arttığını, talebin ise hızla yükseldiğini belirtti. “Yılbaşı yaklaştıkça talep daha da artıyor. Yeni yıla 5-10 gün kala hindi elimizde kalmıyor. Yılbaşını özel kesim yapmak isteyen müşterilerimiz olduğu için yetişemiyoruz. Bu yıl talep yüzde 60-70 oranında arttı” diye konuştu.

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ZOR VE MALİYETLİ

Hindi yetiştiriciliğinin kolay olmadığını söyleyen Aydın Kaya, maliyetlerin sürekli arttığını ve bakımlarının oldukça özen gerektirdiğini vurguladı. “İlaç, yem ve bakım gibi birçok maliyet artışı oluyor. 6 yıldır hindi yetiştiriciliği yapıyorum. Hindi çok hassas bir hayvan. İlk 45 günlük bakımı çok önemli. Bakımı çocuk gibi, sürekli ilgilenmek gerekiyor. Her gün temizliğini, dezenfektelerini ve ilaçlamasını yapmak zorundayız” dedi.

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BESLENME VE SEÇİM KRİTERLERİ

Kaya, hindi yetiştiriciliğinde beslenme düzeninin önemine de değindi. "Proteini yüksek yem vermediğimiz takdirde hindide kilo kaybı ve kemik gelişimiyle ilgili problemler yaşanabiliyor. Bu yüzden arpa, buğday ve darı gibi yiyeceklerle etin yağlanmasını sağlıyoruz. Hindi seçerken kanat altına dikkat edilir. Çoğunlukla Amerikan bronz ve siyah cins hindiler en çok tercih edilen türlerdir. Ege Bölgesi'nde ise sarı ve beyaz türlerden olan Kanada hindilerine talep pek fazla olmuyor” dedi.

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YILBAŞI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yılbaşı sofralarında hindi satışı yapan yetiştiriciler, yeni yıl öncesi yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Aydın Kaya, hindilerin bakımı ve satış sürecinin çok titizlik gerektirdiğini, ancak bu zorlukların karşılığında büyük bir talep gördüklerini belirtti. Yılbaşı gecesi sofralarına lezzet katacak hindiler, bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olmaya devam edecek.