İzmir'de yılbaşı denetiminde tonlarca etil alkol ele geçirildi

Kaynak: AA
İzmir'de yılbaşı denetiminde tonlarca etil alkol ele geçirildi
İzmir'de yapılan denetimlerde 3,7 ton etil alkol ele geçirildi, 107 şüpheliye adli ve idari işlem uygulandı.

Yeni yıla günler kala emniyet ekiplerinin kaçak alkol başta olmak üzere yasadışı ürünlere yönelik denetimleri sürüyor.

Alınan bilgilere göre, İzmir'de iş yerlerinde gerçekleştirilen arama ve incelemelerde ekipler, 3,7 ton etil alkol, 1344 şişe sahte içki, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6 bin 24 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ve 1993 elektronik sigara cihazı ele geçirdi.107 şüpheli şahsa adli ve idari ceza uygulandı.

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