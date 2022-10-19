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İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'de polis ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üretimine yönelik 46 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirilirken, olaylarla ilgili haklarında adli işlem yapılan 72 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:08
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İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla çalışmalar yürüttü. 

Kentte, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte içki üreterek depolayan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için satışa sunan şüpheli şahıslara ve tespit edilen adreslerine yönelik 46 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonlarda; 24 bin 441 litre sahte etil alkol, 950 litre sahte açık içki, 3 bin 880 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 4 bin 380 adet içki şişesi kapağı, 7 bin 737 adet boş şişe, 30 bin 844 adet sahte etiket, bin 379 şişe sahte/kaçak içki ve 52 litre içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Öte yandan, olaylarla ilgili 72 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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