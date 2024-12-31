İzmir’de yılbaşı teyakkuzu: 15 bin 126 personel sahada görev yapacak

İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşında kentte alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Elban, kara, deniz ve havadan teyakkuz halinde olduklarını belirterek “Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizde bu akşam yarın sabah kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp herkes rahatlayana kadar 15 bin 124 personelimiz sahada görev yapacaklar” dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2024 yılının son gününde kentte alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalara ilişkin İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Vali Elban’a İzmir İl Emniyet Müdür Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

Yılbaşı kutlamaları için tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirten Vali Elban, "Her yıl yılbaşı geldiğinde vatandaşımızın huzur içerisinde yeni yıla girmesiyle ilgili tüm kolluk birimlerimiz, sağlık birimlerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hafta sonundan itibaren tedbirlerimizi uygulamaya başladık. Bugün hem yoğunluk olacağı hem de hareketliliğin zirveye çıkacağı için en yoğun tedbirlerimizi bugün alıyoruz" ifadesini kullandı. Elban, şunları kaydetti:

“TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZLA SABAHA KADAR GÖREV BAŞINDAYIZ”

"Emniyet Müdürlüğümüzce toplam 12 bin 100 personelle sahadaki denetimlerimiz ve tüm kontrollerimiz, emniyet ve asayiş hizmetlerimiz yürütülmekte. Bu personeli bin 398 araç, ilave olarak da iki hava aracı ve beş deniz aracıyla desteliyoruz. Jandarmamız, 2 bin 818 personel, 787 kara aracı ve 12 hava aracıyla emniyet asayiş hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sahil Güvenliğimiz de 19 araç 206 personel ve iki hava aracı olmak üzere deniz tarafından vatandaşınızın huzur ve güvenliği için görevini ifa ediyorlar. Her üç birimiziz hem il merkezimizde hem kırsal alanlarda, karyolalarımızda, otobanlarımızda, köy yollarında, sahillerimizde ve denizlerimizde görev yapan personel toplamı… Yani emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizde bu akşam yarın sabah kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp herkes rahatlayana kadar 15 bin 124 personelimiz sahada görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız, çalışmalarında bin 937 kara aracı kullanacaklar. Olaylara daha hızlı müdahale etmek ve kontrol ile denetimlerin daha hızlı yapılabilmesi için. Karadaki kontrol ve denetimler devam ederken hem karada hem de denizde yürütülen faaliyetlere destek olmak için 16 hava aracı da bu gece sabaha kadar görev yapmaya devam edecek. Emniyet ve sahil güvenliğimizde toplam 22 deniz aracımız da görev yapmaya devam edecek. Vatandaşımız inşallah huzur içerisinde 2025 yılına girer diye temenni ediyoruz. İl olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla sabaha kadar görev başındayız.”

112 ACİL MERKEZİNİ GEZDİ

Toplantının ardından Vali Elban, 112 acil merkezini gezerek çalışmalar hakkında personel ile sohbet etti.