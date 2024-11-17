İzmir'de yüksek binalarda yangın tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bayraklı'daki 47 katlı gökdelende yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikat, yüksek binalarda olası yangınlara müdahale yeteneklerini güçlendirmek ve can ile mal kaybını önlemek amacıyla düzenlendi. 216 metre yüksekliğindeki gökdelende yaklaşık 450 kişi, tatbikat çerçevesinde 15 dakikada başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Tatbikat, senaryo gereği yapay duman verilmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yangın ihbarı yapılmasıyla başladı. İzmir İtfaiyesi, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Senaryo doğrultusunda 11’inci katta yaralı olduğu bilgisi verildi. 1500 kişinin çalıştığı gökdelende, yaralı kişi itfaiye ve paramedikler tarafından sedye ile çıkarılarak ambulansa taşındı. İtfaiye ekipleri tüm katları kontrol ederken, tatbikat sonucunda 15 dakikada 450 kişinin tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Mustafa Yatım, tatbikatların yüksek katlı binalarda yangınların faciaya dönüşmesini önlemek için önemli olduğunu vurguladı. Yatım, “Tatbikat aracılığıyla olası bir yangında can ve mal kaybını önlemek için gereken kontrolleri yapıyoruz” dedi. Merkez Bölge Amiri Engin Karakoyun ise İzmir'deki yüksek katlı binaların artışıyla birlikte tatbikatların daha da önem kazandığını belirtti.

Bina Yetkilisi İsmail Özkan, her yıl düzenledikleri yangın tatbikatlarının eksiklerin giderilmesi açısından faydalı olduğunu söyleyerek, insanların yangın konusunda bilinçlenmesinin önemini vurguladı. Özkan, bu tür tatbikatların olası bir yangın durumunda sakinlerin kurtulmalarını sağlayacağını ifade etti.