﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı

İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, sığınmacı kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Jandarma ekipleri, İzmir’in farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıları takip aldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları; Çeşme’de 4, Menderes’te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 sığınmacı kaçakçılığı operasyonu yaptı.

Toplamda 180 sığınmacı yakalanırken, sığınmacılar adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

(Kaynak: İHA)