İzmir'de uyuşturucu ticaretinde dağıtım merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen depoya düzenlenen operasyonda, 550 bin 32 uyuşturucu hap, 4 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca ilçesinde bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Depoya düzenlenen baskında 550 bin 32 uyuşturucu hap, 4 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Deşifre edilen deponun uyuşturucu ticaretinde dağıtım merkezi olarak kullanıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.