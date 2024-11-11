İzmir’de zehir tacirlerine ’Rex’li baskıın

Kaynak: İHA
İzmir’de zehir tacirlerine ’Rex’li baskıın

İzmir'de narkotik köpeği "Rex'in de katıldığı uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seferihisar ilçesindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Rex" de getirildi. Adreste yapılan aramada 29 kök hintkeneviri, 8 kilo 158 gram esrar, 1 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan çok sayıda düzenek ve malzeme ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve S.O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. tutuklandı: diğer şüpheli S.A. ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin Kemalpaşa ilçesinde müdahale ettiği bir araçta yapılan aramada ise, 4 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

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