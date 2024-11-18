İzmir'de zeytin üreticilerine kasa desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik önemli bir adım atarak Bakırçay Havzası'nda 200 adet zeytin kasası dağıttı. Her biri 80 ton kapasiteye sahip bu kasalar, zeytinlerin kalite kaybını önlemek ve asit oranlarını dengelemek amacıyla üreticilere sunuldu.

Türkiye'de artan yaşam koşullarına karşı üreticilerin yükünü hafifletmek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle Ege Bölgesi'nde zeytin üreticilerinin taleplerini dikkate alarak bu projeyi gerçekleştirdi. Çuvallarda bekletilen zeytinlerin zamanla asit oranlarının yükselmesi ve kalite kaybı yaşaması üzerine, yeni kasa uygulaması ile bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, "Bakırçay Havzası'nın zeytin potansiyeli oldukça yüksek. Dağıttığımız kasalar, zeytinlerin havalanmasını sağlayarak, asit kaymasını önleyecek. Bu sayede bölgedeki zeytin kalitesi artacak" dedi.

Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ise uygulamanın zeytin üreticilerine büyük yarar sağlayacağını vurgulayarak, "Kasalar, zeytinlerin daha sağlıklı bir şekilde taşınmasına olanak tanıyacak ve kalite kaybını önemli ölçüde azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldırım da, kooperatif olarak zeytin kasaları talep ettiklerini ve bu desteğin üreticiler için çok önemli olduğunu belirtti. Yıldırım, "Kasa kullanımı, zeytin kalitesini artıracak ve üreticilerin işini kolaylaştıracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.