İzmir’deki 300 milyonluk vurgunla ilgili şube müdürü tutuklandı

Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı suçlamasıyla bilinen Seçil Erzan vakasına benzer bir olay, İzmir'de yaşandı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı olan H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamıştı.

Olayın ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, banka şubesine operasyon düzenlemiş ve dijital materyallere el koymuştu.

H.Ö.'nün ikametinde ve iş yerlerinde de aramalar yapılmış, şüpheliler E.Y. ve A.A. gözaltına alınmıştı. Ancak H.Ö., aşırı ilaç içerek intihar girişiminde bulunmuş ve İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Psikiyatri servisinde tedavi gören H.Ö.'nün sağlık durumu, ifade vermeye uygun olmadığını göstermişti. Doktorların raporu sonrasında, polis ekipleri tarafından değerlendirilmeye alınmıştı.

H.Ö., tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bugün yapılan mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.