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İzmir'deki 'acil durum hastanesi' hasta kabulüne başladı

İzmir'de deprem, salgın gibi olağanüstü durumlarda "acil durum hastanesi" olarak kullanılması, diğer dönemlerde de bölgenin ihtiyacını karşılaması için inşa edilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:50
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İzmir'deki 'acil durum hastanesi' hasta kabulüne başladı

İzmir'deki 'acil durum hastanesi' hasta kabulüne başladı
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Hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel'den bilgi aldı, hastalarla bir süre sohbet etti.

Erkuş, gazetecilere hastanenin 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından kenttin ihtiyacı olarak ortaya çıktığını belirterek, hastane binasının yatay mimariye göre inşa edildiğini aktardı.

Hastanede 152 tek kişilik yoğun bakım odası olduğunu kaydeden Erkuş, "Hastane izolasyonu olan 3. basamak dediğimiz üst seviyedeki yoğun bakımlarla donatılmış durumda. Servislerdeki 148 oda da tek kişilik. Acil servisimizde sarı ve kırmızı alanlarda 42 solunum cihazı var." dedi.

Erkuş, hastanenin afet durumlarında bölgenin ihtiyacını gidereceğini, afet olmadığı zamanlarda ise genel hastane konseptiyle hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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