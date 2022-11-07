İzmir'deki 'acil durum hastanesi' hasta kabulüne başladı

Hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel'den bilgi aldı, hastalarla bir süre sohbet etti.

Erkuş, gazetecilere hastanenin 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından kenttin ihtiyacı olarak ortaya çıktığını belirterek, hastane binasının yatay mimariye göre inşa edildiğini aktardı.

Hastanede 152 tek kişilik yoğun bakım odası olduğunu kaydeden Erkuş, "Hastane izolasyonu olan 3. basamak dediğimiz üst seviyedeki yoğun bakımlarla donatılmış durumda. Servislerdeki 148 oda da tek kişilik. Acil servisimizde sarı ve kırmızı alanlarda 42 solunum cihazı var." dedi.

Erkuş, hastanenin afet durumlarında bölgenin ihtiyacını gidereceğini, afet olmadığı zamanlarda ise genel hastane konseptiyle hizmet vereceğini sözlerine ekledi.