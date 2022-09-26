26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akaryakıt istasyonunda büyük korku

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Alevler akaryakıt istasyonunda çalışan personel ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 07:50
Takip Et

İzmir'deki akaryakıt istasyonunda büyük korku

Akaryakıt istasyonunda büyük korku
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi. 

İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

.  

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
2
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
3
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı
5
﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı
﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
6
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Zlatan Ibrahimovic sinema filminde oynayacak. İşte canlandıracağı karakter
7
﻿Zlatan Ibrahimovic sinema filminde oynayacak. İşte canlandıracağı karakter
﻿Zlatan Ibrahimovic sinema filminde oynayacak. İşte canlandıracağı karakter
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya AKEV Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
﻿At yarışında jokey attan düştü at sazlıkta kayboldu
﻿At yarışında jokey attan düştü at sazlıkta kayboldu
﻿At yarışında jokey attan düştü at sazlıkta kayboldu
﻿Minibüsten inip dağıldılar. Yer: İstanbul
﻿Minibüsten inip dağıldılar. Yer: İstanbul
﻿Minibüsten inip dağıldılar. Yer: İstanbul
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.