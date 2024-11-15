İzmir'deki elektrik akımı davasında yeni gelişme: 2 kişi hayatını kaybetmişti...

İzmir'deki elektrik akımı davasında 2 kişinin ölümüne neden olan 11kişinin tutukluluğuna devam kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımından dolayı hayatlarını kaybetmişti.

Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı ve İzmir 10. Ağırceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü gününde kararlar açıklandı.

2 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

2 kişinin ölümüne neden olan davada 11 kişinin tutukluluğuna devam kararı verilirken 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı.