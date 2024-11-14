İzmir'deki elektrik akımı faciasında duruşma devam ediyor

İzmir’de 12 Temmuz'da meydana gelen sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın davasının ikinci duruşmasının ikinci günü, tanık ifadelerinin alınmasıyla sürdü. Duruşmada, İZSU ve GDZ Elektrik’ten toplam 42 kişi yargılanıyor. Sanıklar, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını ve yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Duruşmanın ilk oturumunda tanıklar dinlenirken, sanıkların ve avukatların savunmaları da yapıldı. İZSU ve GDZ Elektrik yetkilileri, olayla ilgili sorumluluklarını reddederek, yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdi. Duruşma, 15 Kasım’da devam edecek.