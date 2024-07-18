İzmir'deki elektrik faciasında şüpheliler adliyede

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cuma günü, İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu cadde ve sokaklar göle dönmüştü. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve arkadaşı İnanç Öktemay (44), bu sırada yağmura yakalanmış ve yoldaki su birikintisinden karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti.

2 KİŞİ HALA ARANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı, ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları emniyet binasının çevresinde toplanarak gözaltındaki yakınlarına destek verdi; bazı vatandaşların fenalık geçirdiği görüldü.

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