İzmir'deki elektrik skandalında son gelişme. Mahkemede birbirlerini suçladılar

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşmasında gerilimli anlar yaşandı.

Davada Gdz Elektrik Dağıtım ve İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri birbirlerini suçlayarak gerginliğe neden oldular.

Duruşma, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Olayla ilgili "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanan 13'ü tutuklu toplam 42 sanığın 22.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Duruşma salonunda, tutuksuz yargılanan Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan hazır bulundu.

İZSU'nun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in KKTC vatandaşlığı bulunması nedeniyle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali ve KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da duruşmayı izledi.

Savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü temsil etti.

Tutuklu sanıklardan Gdz Elektrik Arıza Onarım Müdürü A.K, yaşanan acı olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bir acı başka acıyla törpülenmez. İddianameyi okuyunca çok şaşırdım. 9 yıldır sorunsuz işleyen bir tesisin inşasından suçlanıyorum. Sorun dış etkenlerdir. Kablo derinliği olması gerektiği gibidir. Sorumluluğum bulunmayan konulardan dolayı tutukluyum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İZSU'nun açtığı ihaleyi kazanarak olay yerindeki mazgalların yapımını üstlenen A.K ise, "İzgara değişimi talimatını aldım. İZSU’dan aldığım diğer işlerle ilgileniyordum. Şantiyede bulunmadım. Avukatlarımın sunduğu görüntülerde yaptığım işin düzgün olduğunu gördüm. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma sırasında bir sanık avukatı, yanında getirdiği elektrik kablosu koruyucu borusunu göstererek sanık Kapuş’a sorular yöneltti. Bu durum, duruşma salonunda gerginliğe neden oldu.

Tutuklu sanık İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K. ise bilirkişi raporunun acele hazırlandığını ve hatalı olduğunu öne sürdü.

B.K., "Esnaflar, bölgedeki açık kabloları Gdz Elektrik'e bildirmiş. İZSU'ya hiçbir ihbar yapılmamış. Kronikleşmiş bir sorun var. Gdz Elektrik yetkililerinin rahat olup olmadığını sorguluyorum. Vatandaşlarımız suda boğularak değil, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Mahkeme başkanı, taraflar arasında yaşanan karşılıklı suçlamalar ve gerginlik nedeniyle duruşmaya 1 saat ara verdi.