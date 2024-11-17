İzmir’deki HIV skandalına ilişkin babanın konuşması ortaya çıktı

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Ancak yapılan incelemeler sonrasında talihsiz çocuğun hastalığı turizmci baba K.K.'den kaptığı anlaşılmıştı. Baba K.K, Sabah gazetesine konuşarak, “Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K.'nın kendisinden küçük D.K. isminde bir erkek kardeşi bulunan talihsiz çocuğun, hastalığı turizmci baba K.K.'den kaptığı belirlenmişti. A.E.K. hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayene gerçekleştirildi. Yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanmamıştı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sosyal Pediatri ve Çocuk psikiyatrisi bilim dallarından rapor talep etti. Durum Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirildi. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde gerekli psikiyatrik muayeneler yapıldı. Yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği belirtildi.

“OĞLUMA SARILIP ÖPEMEDİM BİLE”

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K., SABAH’a konuştu. Baba, "Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" ifadelerini kullandı.