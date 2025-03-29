İzmir’deki kimyasal fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.

GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRT İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekipleri yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.