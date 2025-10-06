İzmir’deki koca dehşetinde yeni gelişme! Uzaklaştırma kararı varmış

İzmir Menderes'te Ahmet Güral, hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Serpil Güral'ı bıçaklayarak öldürdü. Aldatma iddiasıyla cinayet işlediğini söyleyen koca, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, dün öğle saat 13.30 sularında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddialara göre, Ahmet Güral ile eşi Serpil Güral arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet Güral, eşi Serpil Güral'ı bıçakladı.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Serpil Güral'ın çığlıklarını duyan komşuların durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Serpil Güral'ın hayatını yitirdiği saptandı. Savcının olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Serpil Güral'ın naaşı otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ahmet Güral'ı kısa sürede gözaltına aldı.

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki ilk sorgusunda, şüpheli eş Güral'ın, eşini "kendisini aldattığı için çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü" söylediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Güral, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞTI

Öte yandan, yaşamını yitiren Serpil Güral'ın, geçtiğimiz 22 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kocası için 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Olayla ilgili detaylı soruşturma sürdürülüyor.

