İzmir’deki konteyner kentin kapanma kararına depremzedelerden tepki

Konteyner kentte kalan depremzedeler, gidecek bir yerlerinin olmadığını söyleyerek, yetkililerden yardım bekliyor.

30 Eylül’e kadar tahliye edilmesi gerekiyor

İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetimi, konteyner kentte kalan depremzedelere bir tebligat gönderdi. Tebligatta, konteynerlerin 30 Eylül tarihine kadar tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. Tebligatı alan depremzedeler, şaşkınlık ve endişe yaşadı.

“Kalacak yerimiz yok”

Konteyner kentte kalan depremzedelerden Mehmet Sandal, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden geldiğini ve depremde evinin ağır hasar gördüğünü anlattı. Sandal, “Bu tebligatta ayın 30’unda buranın kapanacağı söylendi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalacak yerimiz yok şu anda” dedi. Sandal, kendilerine bir alternatif sunulmadığını ve mağdur olduklarını ifade etti.