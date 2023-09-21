İzmir’deki konteyner kentin kapanma kararına depremzedelerden tepki

İzmir’de geçen yıl meydana gelen ve 117 kişinin öldüğü depremin ardından Bayraklı’da kurulan Geçici Konaklama Merkezi’nin 30 Eylül’de boşaltılması istendi.

KAYNAK: İHA
İzmir’deki konteyner kentin kapanma kararına depremzedelerden tepki

Konteyner kentte kalan depremzedeler, gidecek bir yerlerinin olmadığını söyleyerek, yetkililerden yardım bekliyor.

30 Eylül’e kadar tahliye edilmesi gerekiyor

İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetimi, konteyner kentte kalan depremzedelere bir tebligat gönderdi. Tebligatta, konteynerlerin 30 Eylül tarihine kadar tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. Tebligatı alan depremzedeler, şaşkınlık ve endişe yaşadı.

“Kalacak yerimiz yok”

Konteyner kentte kalan depremzedelerden Mehmet Sandal, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden geldiğini ve depremde evinin ağır hasar gördüğünü anlattı. Sandal, “Bu tebligatta ayın 30’unda buranın kapanacağı söylendi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalacak yerimiz yok şu anda” dedi. Sandal, kendilerine bir alternatif sunulmadığını ve mağdur olduklarını ifade etti.

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