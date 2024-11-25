İzmir'deki öğrencilerden tüyleri diken diken eden anlar: Atatürk posterini görünce "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratları yükseldi

İzmir Karşıyaka’da ilköğretim öğrencileri tören kutlamalarını bırakıp, karşı apartmandan açılan Atatürk posterine dönerek, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratları yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcılar, teğmenlere açılan soruşturmayı hatırlatarak, “Umarım bu güzel çocuklara soruşturma açmazlar...” denildi.

ÖĞRENCİLERDEN ‘MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ’ TEZAHÜRATI

22 Kasım’da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yeni binasında eğitim öğretime başlayan Selçuk Yaşar Alaybey ilköğretim okulunda öğretmenler günü için bir tören düzenlendi. Törende öğrenciler karşı binada Türk bayrağı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratına tören kutlamalarını bırakıp uzun süre eşlik etti. Görüntüler sosyal medyada viral olmasının ardından akıllara teğmenlerin ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ tezahüratını hatırlattı.

Bazı kullanıcılar teğmenlere açılan soruşturmayı hatırlatarak, “Umarım bu güzel çocuklara soruşturma açmazlar...” söyleminde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak kılıçlı yemin etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı teğmenlerin kılıçlarıyla 'Subay Yemini' etmeleri sonrası inceleme başlatılırken Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkleri tebliğ edilmişti.