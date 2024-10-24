İzmir’deki orman yangını!

Kaynak: İHA
İzmir’deki orman yangını!

İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.32'de ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde meydana gelirken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangının başlamasından 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

İzmir’deki orman yangını!

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