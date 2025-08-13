İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler Gaziemir ilçesine ulaştı. Yangına ilişkin olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.