Gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur, dereden taşan sular nedeniyle birçok evi su bastı. Mahalle sakinleri, tekrarlanan baskınlara isyan ederek yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Sokakta yaşayan Dilek Çelik, yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı:

"Yağmur yağdı ve sular yükseldi. Daha evlerimizi yerleştirmeden yeniden sular girdi. Dereden kaynaklı bu sokak hep böyle oluyor. Derenin üzerinin açılmasını istiyoruz."

Rahmi Kalkan da benzer şikayetlerde bulunarak, sorunun kronik hale geldiğini vurguladı:

"Birden yağmur başladı. Geçen sefer de aynısı olmuştu. Her yağmurda burada su baskınları yaşanıyor. Komşularımız hasta. Nereye koşacağımızı şaşırdık. Yarın yine aynısı olacak. Derenin üzerindeki köprünün taşkına neden olduğunu belirtip, sürekli şikayetçi olduk ama ilgilenen olmadı. Bizi birkaç cenaze çıkınca mı duyacaklar?"

Taşa dere kaynaklı taşkınların sokağı vurduğunu belirten Semih Aksoy ise belediyenin ihmaliyle ilgili sert eleştirilerde bulundu:

"15 gün içinde ikinci sel baskınını yaşıyoruz. Bunun sebebini belediye biliyor ama yapmıyor. Deredeki künkler küçücük gelen su ise çok fazla. Tıkanınca da taşkın oluyor, su binaya doluyor. Bir önceki yağmur gece olsaydı buradaki insanlar belki de ölecekti. Bunun çözümü nedir kimse bilmiyor mu? Allah'a emanet bekliyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı üzerine acil durum planını devreye aldığını duyurdu. 750 kişilik saha ekibi, 210 araç, 11 mobil pompa grubu ve kritik noktalarda 24 saatlik nöbet sistemiyle su baskınlarına karşı hazırlıklar artırıldı. Yağmur suyu hatları, ızgaralar ve dere ağızlarında yapılan kontroller tamamlandı.

Vatandaşlara, mazgal kapaklarını kapatmayacak şekilde araç park etmemeleri ve yağmur suyu hatlarına çöp veya atık atmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. İhbarlar için İZSU 185 Çağrı Merkezi ile Çözüm Merkezi ekipleri de güçlendirildi.

Belediyeden yapılan ek açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde Dikili'de metrekareye 41,6 kilogram, Bergama'da ise 32,6 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi.

Yoğun yağışa rağmen önceden temizlenen dereler ve hatlar sayesinde suyun büyük kısmı kontrollü tahliye edildi. Ancak Foça ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde, tarihi SİT alanında bulunduğu için müdahale edilemeyen köprü yapısı nedeniyle deredeki suyun denize ulaşmasında sorun yaşandı. Bazı caddelerde biriken sulara İZSU ekipleri hızla müdahale ederek tahliyeyi sağladı.