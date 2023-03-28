28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 30 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 30 kişi tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 92 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:58
Takip Et

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 30 kişi tutuklandı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-25 Mart 2023 tarihleri arasında 69 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 6 kilo 490 gram esrar, 3 kilo 251 gram kokain, 1170 gram sentetik uyuşturucu, 16 bin 528 sentetik hap, 8 hassas terazi, 6 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 111 bin 170 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 92 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
5
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
6
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
7
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Rüyada birinden adres aldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada adres sormak ne demek?
﻿Rüyada birinden adres aldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada adres sormak ne demek?
﻿Rüyada birinden adres aldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada adres sormak ne demek?
﻿Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
﻿Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
﻿Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme
﻿Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme
﻿Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.