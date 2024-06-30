İzmir'deki yangına yeniden havadan müdahaleye başlanıldı

Menderes ilçesinin Karacadağ mevkiinde dün saat 13.00 sularında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale etmişti. Gece boyunca ise gece görüşlü helikopterler ve karadaki ekipler yangına müdahaleye devam etti.

Selçuk ilçesinin Pamucak mevkiinde ise saat 17.00 civarında çıkan yangına yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk olarak 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale etmişti. Gece boyunca gece görüşlü helikopterler ve karadaki ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yangınla mücadelesi aralıksız sürüyor.