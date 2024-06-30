İzmir'deki yangına yeniden havadan müdahaleye başlanıldı

Kaynak: İHA
İzmir'deki yangına yeniden havadan müdahaleye başlanıldı

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Menderes ilçesinin Karacadağ mevkiinde dün saat 13.00 sularında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale etmişti. Gece boyunca ise gece görüşlü helikopterler ve karadaki ekipler yangına müdahaleye devam etti.

Selçuk ilçesinin Pamucak mevkiinde ise saat 17.00 civarında çıkan yangına yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk olarak 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale etmişti. Gece boyunca gece görüşlü helikopterler ve karadaki ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yangınla mücadelesi aralıksız sürüyor.

Son Haberler
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit Dünya
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı Spor
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı
Bursa’da korkutan yangın Gündem
Bursa’da korkutan yangın
Merkez Bankası kritik kararını verdi Ekonomi
Merkez Bankası kritik kararını verdi
Motosiklet ve otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı Magazin
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı
Valilikten ormanlara yasaklama kararı Yerel Haberler
Valilikten ormanlara yasaklama kararı