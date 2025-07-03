İzmir’deki yangından kahreden haber! 81 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’deki yangından kahreden haber! 81 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İzmir'deki yangın günlerdir sürüyor. Orman yangınında 81 yaşındaki yatalak adam yanarak can verdi.

Ödemiş ilçesinde dün akşam saat 21.05'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler kırsal mahalleleri tahliye edildi.

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Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi.

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Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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